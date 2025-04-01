Le ossa dei pesci

SOLUZIONE: LISCHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le ossa dei pesci" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le ossa dei pesci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lische? Le lisce sono le strutture ossee che compongono lo scheletro dei pesci, fornendo supporto e forma al loro corpo. Questi elementi sono fondamentali per la loro mobilità e protezione interna, permettendo loro di nuotare agilmente nell'acqua. La composizione delle lisce varia tra le diverse specie di pesci, ma tutte contribuiscono alla robustezza e alla funzionalità del loro organismo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le ossa dei pesci" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le ossa dei pesci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lische:

L Livorno I Imola S Savona C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le ossa dei pesci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

