Si mette in mostra piegando il dito

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si mette in mostra piegando il dito' è 'Nocca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOCCA

Perché la soluzione è Nocca? La nocca è una parte del corpo che si evidenzia quando si piega il dito, creando una protuberanza evidente. Questa struttura si forma sotto la pelle, spesso visibile durante il movimento delle articolazioni delle dita. La sua presenza può essere naturale o derivare da traumi o tensioni, e rappresenta una caratteristica tipica dell'anatomia umana. La nocca permette di riconoscere facilmente questa parte delle dita, distinguendola da altre zone. È un elemento che si evidenzia con semplicità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si mette in mostra piegando il dito". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si mette in mostra piegando il dito nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nocca

Quando la definizione "Si mette in mostra piegando il dito" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si mette in mostra piegando il dito" conferma che la soluzione 'Nocca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nocca

N Napoli O Otranto C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si mette in mostra piegando il dito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nocca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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