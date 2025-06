Le figurine come gli Oscar di Hollywood nei cruciverba: la soluzione è Statuette

STATUETTE

Curiosità e Significato di "Statuette"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Statuette, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Statuette? Le statuette sono piccole sculture che rappresentano figure umane o animali, spesso utilizzate come premi in ambito artistico e culturale. Gli Oscar di Hollywood, ad esempio, sono delle celebri statuette d'oro che vengono assegnate per riconoscere l'eccellenza nel cinema. Questi trofei non solo simboleggiano il successo, ma diventano anche un'icona di prestigio e aspirazione nel mondo dello spettacolo.

Il premio francese corispondiente all Oscar di HollywoodIl premio francese corrispondente all Oscar di HollywoodIl Brad di Hollywood

Come si scrive la soluzione Statuette

Hai trovato la definizione "Le figurine come gli Oscar di Hollywood" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

U Udine

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L C O L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLLA" COLLA

