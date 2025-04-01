La città di Oslo sorge su quello omonimo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città di Oslo sorge su quello omonimo' è 'Fiordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIORDO

Perché la soluzione è Fiordo? Oslo, capitale della Norvegia, si sviluppa su un territorio che si affaccia sul fiordo omonimo, un’insenatura naturale che si estende nel mar di Norvegia. Questo fiordo rappresenta un elemento caratteristico del paesaggio cittadino, offrendo scenari suggestivi e influenzando la vita quotidiana degli abitanti. La presenza di un fiordo così prominente ha contribuito alla storia e allo sviluppo economico della città, rendendola un importante porto e centro culturale. La sua conformazione naturale si integra con l’urbanistica, creando un legame tra natura e città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città di Oslo sorge su quello omonimo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La città di Oslo sorge su quello omonimo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fiordo

Questa pagina è dedicata alla definizione "La città di Oslo sorge su quello omonimo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città di Oslo sorge su quello omonimo" conferma che la soluzione 'Fiordo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Fiordo

F Firenze I Imola O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città di Oslo sorge su quello omonimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiordo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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