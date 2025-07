Vivono in carcere nei cruciverba: la soluzione è Reclusi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vivono in carcere' è 'Reclusi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RECLUSI

Curiosità e Significato di Reclusi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Reclusi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Reclusi? Reclusi indica le persone che vivono in carcere, cioè sotto detenzione. È un termine che descrive chi è stato condannato e si trova rinchiuso per motivi legali. La parola sottolinea la condizione di isolamento e restrizione della libertà. Conoscere questo termine aiuta a comprendere meglio il mondo delle carceri e delle persone che ci vivono dentro.

Come si scrive la soluzione Reclusi

Se "Vivono in carcere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

C Como

L Livorno

U Udine

S Savona

I Imola

