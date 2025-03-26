Uno tra i più noti si deve a Pitagora

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno tra i più noti si deve a Pitagora' è 'Teorema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEOREMA

Perché la soluzione è Teorema? Il concetto di teorema si riferisce a un'affermazione dimostrabile attraverso ragionamenti logici e deduzioni rigorose. Uno tra i più noti, attribuito a Pitagora, riguarda la relazione tra i lati di un triangolo rettangolo, affermando che il quadrato dell'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti. Questa proposizione rappresenta un esempio classico di teorema, che ha rivoluzionato lo studio della geometria e ha influenzato numerosi altri campi matematici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno tra i più noti si deve a Pitagora". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Uno tra i più noti si deve a Pitagora nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Teorema

Se la definizione "Uno tra i più noti si deve a Pitagora" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno tra i più noti si deve a Pitagora" conferma che la soluzione 'Teorema' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Teorema

T Torino E Empoli O Otranto R Roma E Empoli M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno tra i più noti si deve a Pitagora" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teorema' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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