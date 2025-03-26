Tornare in possesso

Home / Soluzioni Cruciverba / Tornare in possesso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tornare in possesso' è 'Riavere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIAVERE

Perché la soluzione è Riavere? Il concetto di riavere si riferisce all’azione di tornare in possesso di qualcosa che si aveva in precedenza. Quando si riavere un oggetto smarrito, si riacquista ciò che si era perso, ristabilendo la propria situazione iniziale. Questa parola implica un processo di recupero che può riguardare beni materiali o anche emozioni e opportunità. La capacità di riavere ciò che si desidera rappresenta un elemento importante nella vita di ogni individuo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tornare in possesso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tornare in possesso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Riavere

Se la definizione "Tornare in possesso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tornare in possesso" conferma che la soluzione 'Riavere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Riavere

R Roma I Imola A Ancona V Venezia E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tornare in possesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Riavere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Recuperare riacquistareFar tornare sotto le armiDisputati per assicurarsene il possessoAde e Persefone gli concessero di tornare sulla Terra per salutare la moglieTornare alla magionePrendere possesso nuovamente