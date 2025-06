Si riempie di immondizia nei cruciverba: la soluzione è Bidone

BIDONE

Curiosità e Significato di Bidone

La parola Bidone è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bidone.

Perché la soluzione è Bidone? BIDONE è il contenitore in cui si getta l'immondizia, spesso riempito con rifiuti di vario tipo. È uno strumento fondamentale per mantenere l'ambiente pulito e ordinato, facilitando la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti domestici. Immagina un grande secchio che raccoglie tutto ciò che produciamo: ecco, quello è il bidone. Un elemento semplice ma essenziale nella nostra quotidianità.

Come si scrive la soluzione Bidone

Hai trovato la definizione "Si riempie di immondizia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

