TEDESCO

Curiosità e Significato di "Tedesco"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tedesco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La parola tedesco si riferisce alla lingua parlata in Germania, inclusa Monaco di Baviera, che è una delle principali città del paese. Il termine denota anche la cultura, le tradizioni e la nazionalità delle persone provenienti dalla Germania. In contesti linguistici, tedesco è usato per identificare tutto ciò che è relativo a questa lingua e alla sua gente.

Come si scrive la soluzione: Tedesco

Stai cercando la risposta alla definizione "Si parla a Monaco di Baviera"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

