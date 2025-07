Morì in guerra combattendo contro i Parti nei cruciverba: la soluzione è Crasso

Morì in guerra combattendo contro i Parti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Morì in guerra combattendo contro i Parti' è 'Crasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRASSO

Curiosità e Significato di Crasso

Perché la soluzione è Crasso? Crasso è stato un celebre generale e politico romano, famoso per la sua grande ricchezza e il suo ruolo nelle guerre civili. La sua morte avvenne durante le campagne contro i Parti, combattendo con coraggio e determinazione. È ricordato come uno dei protagonisti della storia di Roma, simbolo di forza e ambizione. La sua vicenda è un esempio di come il potere e il sacrificio si intreccino nel destino degli uomini.

Come si scrive la soluzione Crasso

C Como

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

