La misura di un abito confezionato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La misura di un abito confezionato' è 'Taglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAGLIA

Perché la soluzione è Taglia? La parola che indica la misura di un abito confezionato si riferisce alla dimensione specifica di un capo di abbigliamento, determinata dalle sue proporzioni e adattabilità al corpo. Questa misura permette di scegliere capi che si adattano perfettamente alle caratteristiche fisiche di chi li indossa, facilitando la vestibilità e il comfort. La corretta selezione della taglia è essenziale per ottenere un risultato estetico e funzionale ottimale, rappresentando così un elemento fondamentale nel mondo dell'abbigliamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La misura di un abito confezionato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La misura di un abito confezionato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Taglia

Se la definizione "La misura di un abito confezionato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La misura di un abito confezionato" conferma che la soluzione 'Taglia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Taglia

T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La misura di un abito confezionato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Taglia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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