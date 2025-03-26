Lentiggini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lentiggini' è 'Efelidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EFELIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lentiggini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lentiggini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Efelidi? Le efelidi sono piccole macchie di colore più chiaro o più scuro che si formano sulla pelle, spesso sul viso. Questi segni sono causati da un aumento di produzione di melanina, legato all'esposizione al sole. Sono molto comuni in persone con pelle chiara e tendono a diventare più evidenti con l'età o durante i periodi di esposizione solare. Le efelidi non sono pericolose e rappresentano semplicemente una variazione cromatica della pelle.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lentiggini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Efelidi

In presenza della definizione "Lentiggini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lentiggini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Efelidi:

E Empoli F Firenze E Empoli L Livorno I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lentiggini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le lentiggini sulla pelleAssomigliano alle lentiggini ma non lo sono