Indulgenti e tolleranti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Indulgenti e tolleranti' è 'Comprensivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPRENSIVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indulgenti e tolleranti" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indulgenti e tolleranti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Comprensivi? Le persone comprensive mostrano apertura e pazienza verso gli altri, accogliendo le differenze senza giudizio. Sono capaci di ascoltare e capire le difficoltà altrui, dimostrando empatia e gentilezza. La loro attitudine favorisce un ambiente sereno e accogliente, in cui tutti si sentono accettati. La comprensione si manifesta attraverso atteggiamenti indulgenti e tolleranti, che rendono più facile superare anche i momenti di difficoltà o malintesi.

Per risolvere la definizione "Indulgenti e tolleranti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indulgenti e tolleranti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Comprensivi:

C Como O Otranto M Milano P Padova R Roma E Empoli N Napoli S Savona I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indulgenti e tolleranti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

