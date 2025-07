Un imperioso aut aut nei cruciverba: la soluzione è Ultimatum

Home / Soluzioni Cruciverba / Un imperioso aut aut

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un imperioso aut aut' è 'Ultimatum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULTIMATUM

Curiosità e Significato di Ultimatum

La soluzione Ultimatum di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ultimatum per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ultimatum? Ultimatum è una richiesta o condizione finale e irremovibile, spesso usata in contesti di negoziazione o conflitto. È come un avviso che non ammette repliche, lasciando l’altra parte con poche possibilità di scelta. La parola deriva dal latino e indica una decisione definitiva, che può cambiare le sorti di una situazione. Conoscere l’ultimatum aiuta a capire quando si chiude un capitolo e si apre un altro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un aut-aut che non lascia scampoImperioso richiamo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ultimatum

Hai davanti la definizione "Un imperioso aut aut" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

U Udine

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S N G U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANGUS" ANGUS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.