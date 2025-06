L identikit da istantanee nei cruciverba: la soluzione è Fotofit

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L identikit da istantanee' è 'Fotofit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOTOFIT

Curiosità e Significato di "Fotofit"

La parola Fotofit è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fotofit.

Perché la soluzione è Fotofit? “Fotofit” è un termine utilizzato per descrivere un'immagine o un collage di caratteristiche facciali che aiuta a creare un identikit di una persona. Spesso impiegato dalle forze dell'ordine o in contesti investigativi, questo strumento combina elementi come occhi, naso e bocca per ricostruire l'aspetto di un sospetto. In sostanza, è un modo per dare vita a un volto attraverso le istantanee delle sue parti distintive!

Come si scrive la soluzione Fotofit

Stai cercando la risposta alla definizione "L identikit da istantanee"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

T Torino

O Otranto

F Firenze

I Imola

T Torino

