VENUTA

Curiosità e Significato di Venuta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Venuta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Venuta? Venuta è il participio passato del verbo venire e indica l'atto di arrivare o giungere in un luogo. Spesso si usa in espressioni come la giunta è arrivata per sottolineare la presenza o l'arrivo di qualcuno o qualcosa. È un termine molto usato in ambito formale o letterario per descrivere l'atto di arrivo, rendendo il discorso più elegante e preciso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giunta alla notorietàGiunta all orecchioGuida la giunta comunaleGiunta EsecutivaVi è giunta una questione che si è arenata

Come si scrive la soluzione Venuta

Stai cercando la risposta alla definizione "Giunta arrivata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I Q E S U T R E Mostra soluzione



