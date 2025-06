È figlia di un asino nei cruciverba: la soluzione è Mula

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È figlia di un asino' è 'Mula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MULA

Curiosità e Significato di Mula

Hai risolto il cruciverba con Mula? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Mula.

Perché la soluzione è Mula? Mula indica una femmina di asino, spesso usata anche per riferirsi a un carico o a una persona che fa da portatrice. Il termine deriva dal latino mula ed è molto comune in Spagna e America Latina. In italiano, si utilizza principalmente in contesti agricoli o colloquiali. Con questa parola si richiama l’immagine di un animale forte e affidabile, simbolo di resistenza e lavoro duro.

Come si scrive la soluzione Mula

Hai davanti la definizione "È figlia di un asino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

U Udine

L Livorno

A Ancona

