La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Elenchi cronologici di fatti' è 'Effemeridi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EFFEMERIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elenchi cronologici di fatti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elenchi cronologici di fatti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Effemeridi? Le effemeridi sono registrazioni dettagliate di eventi e avvenimenti che si verificano nel corso del tempo. Questi elenchi seguono un ordine cronologico, permettendo di ricostruire con precisione la sequenza degli accadimenti. Sono strumenti utili per storici, astronomi e appassionati di scienze che desiderano analizzare i cambiamenti nel tempo. Attraverso le effemeridi si possono seguire i movimenti celesti o le vicende umane, offrendo una visione organizzata e sistematica della storia.

La soluzione associata alla definizione "Elenchi cronologici di fatti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elenchi cronologici di fatti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Effemeridi:

E Empoli F Firenze F Firenze E Empoli M Milano E Empoli R Roma I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elenchi cronologici di fatti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

