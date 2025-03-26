I baffi della tigre

Home / Soluzioni Cruciverba / I baffi della tigre

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I baffi della tigre' è 'Vibrisse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIBRISSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I baffi della tigre" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I baffi della tigre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Vibrisse? Le vibrisse della tigre sono i lunghi peli sensoriali che le permettono di percepire l’ambiente e muoversi con precisione anche nel buio. Questi baffi sono strumenti fondamentali per la sua sopravvivenza, aiutandola a valutare gli spazi e a catturare le prede. La loro presenza è caratteristica dei felini e rappresentano un importante sistema sensoriale. La funzione principale delle vibrisse è quella di fornire informazioni tattili e di orientamento all’animale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I baffi della tigre nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vibrisse

La soluzione associata alla definizione "I baffi della tigre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I baffi della tigre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vibrisse:

V Venezia I Imola B Bologna R Roma I Imola S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I baffi della tigre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I baffi dei gatti e di altri animaliSono baffuti senza baffiI baffi dei gattiSi fa di scherno sotto i baffiIl Lee regista di La tigre e il dragoneAnimale polare coi baffi