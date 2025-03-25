Sono sterminate nel Texas

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono sterminate nel Texas' è 'Praterie'.

SOLUZIONE: PRATERIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono sterminate nel Texas" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono sterminate nel Texas". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Praterie? Le vaste zone aperte e pianeggianti che si estendono nel Texas rappresentano gli spazi di praterie, ambienti caratterizzati da erba alta e pochi alberi. Questi territori sono fondamentali per l'ecosistema locale, offrendo habitat a numerose specie e contribuendo alla biodiversità della regione. Le praterie sono anche importanti per l'agricoltura e il pascolo, mantenendo un equilibrio tra natura e attività umane.

La soluzione associata alla definizione "Sono sterminate nel Texas" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono sterminate nel Texas" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Praterie:

P Padova R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono sterminate nel Texas" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

