PILA

Perché la soluzione è Pila? Una pila è un dispositivo che trasforma l'energia chimica in energia elettrica, consentendo a molti apparecchi di funzionare, come telecomandi, orologi e smartphone. È composta da più celle collegate tra loro, accumulando energia in modo pratico e portatile. La pila rappresenta una fonte di energia indispensabile nella vita quotidiana, alimentando dispositivi ovunque ci troviamo.

P Padova

I Imola

L Livorno

A Ancona

