È stata l antagonista del PCI

Home / Soluzioni Cruciverba / È stata l antagonista del PCI

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'È stata l antagonista del PCI' è 'Dc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È stata l antagonista del PCI" corrisponde a una soluzione formata da 2 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È stata l antagonista del PCI". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È stata l antagonista del PCI nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Dc

La definizione "È stata l antagonista del PCI" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È stata l antagonista del PCI" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 2 lettere della soluzione Dc:

D Domodossola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È stata l antagonista del PCI" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Di dieci consonantiDieci senza vocaliLa guidò De GasperiIl don antagonista di PepponeÈ stata una city car SeatÈ stata un girinoIl Paolo regista di È stata la mano di DioLa dimostrazione che c è stata una ferita