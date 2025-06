Risparmiare avidamente il centesimo nei cruciverba: la soluzione è Lesinare

LESINARE

Curiosità e Significato di "Lesinare"

Hai risolto il cruciverba con Lesinare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Lesinare.

Perché la soluzione è Lesinare? Lesinare significa risparmiare in modo eccessivo o avaro, spesso a scapito di ciò che è necessario o utile. È un comportamento che può riflettere una certa parsimonia, ma che in realtà può portare a privazioni inutili, sia per sé stessi che per gli altri. In altre parole, chi lesina tende a contare ogni centesimo, spesso dimenticando il valore di investire in esperienze e relazioni significative.

Come si scrive la soluzione Lesinare

La definizione "Risparmiare avidamente il centesimo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

