È più o meno viscoso

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È più o meno viscoso' è 'Olio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIO

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Perché la soluzione è Olio? L'olio è una sostanza che può variare molto nella sua consistenza. Alcuni oli sono sottili e scivolosi, mentre altri sono più densi e appiccicosi. Questa caratteristica dipende dal tipo di olio e dalla sua composizione chimica. La viscosità influisce su come si comporta durante l'uso, rendendo l'olio più fluido o più denso. La consistenza di un olio determina molte delle sue applicazioni quotidiane.

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È più o meno viscoso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olio

Per risolvere la definizione "È più o meno viscoso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È più o meno viscoso

È più o meno viscoso Risposta: OLIO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: O___

O___ Inizia con: O

O Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto L Livorno I Imola O Otranto

La soluzione 'Olio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È più o meno viscoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.