È più o meno viscoso
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È più o meno viscoso' è 'Olio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OLIO
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Perché la soluzione è Olio? L'olio è una sostanza che può variare molto nella sua consistenza. Alcuni oli sono sottili e scivolosi, mentre altri sono più densi e appiccicosi. Questa caratteristica dipende dal tipo di olio e dalla sua composizione chimica. La viscosità influisce su come si comporta durante l'uso, rendendo l'olio più fluido o più denso. La consistenza di un olio determina molte delle sue applicazioni quotidiane.
È più o meno viscoso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olio
Per risolvere la definizione "È più o meno viscoso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È più o meno viscoso
- Risposta: OLIO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Olio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È più o meno viscoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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