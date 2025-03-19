È più o meno viscoso

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È più o meno viscoso' è 'Olio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIO

Vuoi approfondire la risposta Olio? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Olio? L'olio è una sostanza che può variare molto nella sua consistenza. Alcuni oli sono sottili e scivolosi, mentre altri sono più densi e appiccicosi. Questa caratteristica dipende dal tipo di olio e dalla sua composizione chimica. La viscosità influisce su come si comporta durante l'uso, rendendo l'olio più fluido o più denso. La consistenza di un olio determina molte delle sue applicazioni quotidiane.

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È più o meno viscoso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olio

Per risolvere la definizione "È più o meno viscoso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È più o meno viscoso
  • Risposta: OLIO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: O___
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto
L Livorno
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Olio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È più o meno viscoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con viscoso: Medicinale viscoso usato contro la tosse 