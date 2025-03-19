Erano enormi nella preistoria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano enormi nella preistoria' è 'Rettili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETTILI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erano enormi nella preistoria" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erano enormi nella preistoria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rettili? Durante il periodo preistorico, i rettili erano creature di grandi dimensioni, dominando molti ambienti naturali. La loro presenza si estendeva su vaste aree, adattandosi a diversi climi e terreni. Alcuni di essi erano predatori temuti, grazie alle loro dimensioni imponenti e alle capacità di caccia. La loro evoluzione ha rappresentato un passo importante nella storia della vita sulla Terra, lasciando un segno indelebile nel passato remoto del pianeta. Questi animali sono un esempio di come la natura abbia variato nel corso dei millenni.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Erano enormi nella preistoria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erano enormi nella preistoria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rettili:

R Roma E Empoli T Torino T Torino I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erano enormi nella preistoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

