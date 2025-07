Vivono in quota nei cruciverba: la soluzione è Montanari

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vivono in quota' è 'Montanari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTANARI

Curiosità e Significato di Montanari

Montanari.

Perché la soluzione è Montanari? Vivono in quota si riferisce a persone che abitano ad altitudini elevate, come nelle montagne. La parola chiave è Montanari, termine usato per indicare chi vive o lavora in ambienti montani, spesso impegnato in attività come l'allevamento o il turismo alpino. I montanari sono legati alla loro terra e alle tradizioni di vita in alta quota, simbolo di resistenza e autenticità.

Come si scrive la soluzione Montanari

Non riesci a risolvere la definizione "Vivono in quota"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P I L R U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PULIRE" PULIRE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.