Una conoscenza del tutto superficiale nei cruciverba: la soluzione è Infarinatura

Alessia Mogavero | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una conoscenza del tutto superficiale' è 'Infarinatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFARINATURA

Curiosità e Significato di Infarinatura

Vuoi sapere di più su Infarinatura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Infarinatura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La conoscenza meno superficialeTre in tuttoÈ la fine di tuttoIn tutto c è tre volteDel tutto involontario

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Una conoscenza del tutto superficiale - Infarinatura

Come si scrive la soluzione Infarinatura

Non riesci a risolvere la definizione "Una conoscenza del tutto superficiale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 12 lettere della soluzione Infarinatura:
I Imola
N Napoli
F Firenze
A Ancona
R Roma
I Imola
N Napoli
A Ancona
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R A E A C T E T

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.