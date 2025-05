Il mare più a settentrione nei cruciverba: la soluzione è Artico

ARTICO

Curiosità e Significato di "Artico"

La parola Artico è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Artico.

L'Artico è il mare situato più a settentrione del pianeta Terra, circondato da terre come la Groenlandia, parte del Canada e della Russia. Caratterizzato da acque fredde e ghiacci permanenti, svolge un ruolo cruciale nel clima globale e ospita una biodiversità unica, con specie adattate alle estreme condizioni polari.

Un parallelo terrestreDelimita la calotta a nord del nostro pianetaUn circolo polareIl mare più a nordIl mare che si trova più a nord

Come si scrive la soluzione: Artico

La definizione "Il mare più a settentrione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

