Lo zio della capanna nei cruciverba: la soluzione è Tom

Paola Cammarota | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lo zio della capanna' è 'Tom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOM

Curiosità e Significato di Tom

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 3 lettere Tom, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo zio nero che ricorda una capannaLo zio famoso per una capannaLo zio spagnoloLo schiavo reso celebre da una capannaLo zio di Biden

Le 3 lettere della soluzione Tom:
T Torino
O Otranto
M Milano

