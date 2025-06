Vivono nel Nuovo Mondo nei cruciverba: la soluzione è Americani

AMERICANI

Perché la soluzione è Americani? Gli Americani sono le persone che vivono nel Nuovo Mondo, ovvero nelle Americhe. Questo termine si riferisce sia ai cittadini degli Stati Uniti d'America sia a chi abita in America Latina e nei Caraibi. In modo più generale, indica chi risiede in questa vasta regione geografica, ricca di diversità culturale e storica, e rappresenta un insieme di popoli con origini diverse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono gli Statunitensi nel parlare comuneVivono oltreoceanoGli Statunitensi per antonomasiaL Aldous scrittore britannico de Il mondo nuovoIl Nuovo MondoGli abitatori originari del Nuovo Mondo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vivono nel Nuovo Mondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

