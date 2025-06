Una compianta Virna nei cruciverba: la soluzione è Lisi

Home / Soluzioni Cruciverba / Una compianta Virna

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una compianta Virna' è 'Lisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LISI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Lisi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lisi? LISI è un termine che si riferisce a una persona molto amata, spesso ricordata con affetto e nostalgia, come nel caso di Virna. La parola deriva dal dialetto e indica qualcuno che ha lasciato un segno speciale nel cuore di chi lo conosce. In questo contesto, rappresenta un modo affettuoso e rispettoso per parlare di chi ci manca.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Consumati logoriMolto consumati detto di tessutiLo sono i capi logoriIl nome della compianta antropologa MagliLa compianta Toffa della TvIl nome della compianta Thulin

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Una compianta Virna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

S Savona

I Imola

I C E R O G A B L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRICOLAGE" BRICOLAGE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.