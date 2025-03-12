Spesso sono cinquanta in una damigiana nei cruciverba: la soluzione è Litri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spesso sono cinquanta in una damigiana' è 'Litri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITRI

Curiosità e Significato di Litri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Litri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Litri.

Come si scrive la soluzione Litri

Hai trovato la definizione "Spesso sono cinquanta in una damigiana" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

