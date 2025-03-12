Spesso sono cinquanta in una damigiana nei cruciverba: la soluzione è Litri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spesso sono cinquanta in una damigiana' è 'Litri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITRI

Curiosità e Significato di Litri

Soluzione Spesso sono cinquanta in una damigiana - Litri

Come si scrive la soluzione Litri

Hai trovato la definizione "Spesso sono cinquanta in una damigiana" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Litri:
L Livorno
I Imola
T Torino
R Roma
I Imola

