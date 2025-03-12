Ce ne sono da polso e da tavolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ce ne sono da polso e da tavolo' è 'Orologi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OROLOGI

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Perché la soluzione è Orologi? Gli orologi sono strumenti utili per misurare il tempo e si dividono principalmente in due categorie: quelli da polso, indossati come accessori personali, e quelli da tavolo, utilizzati per tenere sotto controllo l’orario in ambienti domestici o lavorativi. Gli orologi da polso sono spesso dotati di cinturini e funzioni aggiuntive, mentre quelli da tavolo si presentano come eleganti complementi d’arredo. Entrambe le tipologie contribuiscono a organizzare la giornata e a rispettare gli orari stabiliti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ce ne sono da polso e da tavolo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ce ne sono da polso e da tavolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Orologi

Quando la definizione "Ce ne sono da polso e da tavolo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ce ne sono da polso e da tavolo" conferma che la soluzione 'Orologi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Orologi

O Otranto R Roma O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ce ne sono da polso e da tavolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orologi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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