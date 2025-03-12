I roghi eretti per le streghe

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I roghi eretti per le streghe' è 'Pire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIRE

Perché la soluzione è Pire? Il termine PIRE si riferisce ai roghi appositamente allestiti per bruciare le streghe accusate di stregoneria durante i periodi di persecuzione. Questi incendi pubblici erano spesso utilizzati come strumenti di punizione e di dimostrazione del potere delle autorità, creando paesaggi di fuoco e sofferenza. La parola evoca immagini di fiamme che divampano, simboli di paura e di giustizia sommaria. Tali pratiche rappresentano un capitolo oscuro della storia umana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I roghi eretti per le streghe". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I roghi eretti per le streghe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pire

In presenza della definizione "I roghi eretti per le streghe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I roghi eretti per le streghe" conferma che la soluzione 'Pire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pire

P Padova I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I roghi eretti per le streghe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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