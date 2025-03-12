Parola che uno usa ripetere molto spesso

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Parola che uno usa ripetere molto spesso' è 'Intercalare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERCALARE

Perché la soluzione è Intercalare? Un'intercalare è una parola che si utilizza frequentemente durante una conversazione, spesso senza un reale bisogno comunicativo, ma piuttosto come riempitivo o espressione di emozione. La sua funzione principale è quella di accompagnare il discorso, permettendo di guadagnare tempo o di sottolineare un sentimento. Queste parole sono spesso spontanee e riflettono lo stato d'animo di chi parla, diventando parte integrante del modo di esprimersi. La loro presenza può influenzare la percezione del messaggio da parte dell'ascoltatore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parola che uno usa ripetere molto spesso". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Parola che uno usa ripetere molto spesso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Intercalare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Parola che uno usa ripetere molto spesso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parola che uno usa ripetere molto spesso" conferma che la soluzione 'Intercalare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Intercalare

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma C Como A Ancona L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parola che uno usa ripetere molto spesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intercalare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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