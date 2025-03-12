Decreto : fa sì che la legge possa entrare in vigore

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Decreto : fa sì che la legge possa entrare in vigore' è 'Attuativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTUATIVO

Perché la soluzione è Attuativo? L'attuativo è il decreto che permette alla legge di entrare in vigore, poiché trasforma le norme generali in disposizioni operative. Attraverso questo strumento, le leggi approvate vengono rese effettive e applicabili nella realtà quotidiana. La sua funzione è fondamentale per garantire che le decisioni legislative si concretizzino concretamente, rispettando le procedure stabilite dal sistema giuridico. La presenza di un atto attuativo assicura l'effettiva implementazione delle norme, rendendo possibile il funzionamento del quadro normativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Decreto : fa sì che la legge possa entrare in vigore". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Decreto : fa sì che la legge possa entrare in vigore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Attuativo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Decreto : fa sì che la legge possa entrare in vigore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Decreto : fa sì che la legge possa entrare in vigore" conferma che la soluzione 'Attuativo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Attuativo

A Ancona T Torino T Torino U Udine A Ancona T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Decreto : fa sì che la legge possa entrare in vigore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Attuativo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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