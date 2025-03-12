Bagna le coste della Puglia e della Calabria

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bagna le coste della Puglia e della Calabria' è 'Ionio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IONIO

Perché la soluzione è Ionio? L'Ionio è un mare che bagna le coste della Puglia e della Calabria, formando un'importante parte del mar Mediterraneo. La sua presenza influenza il clima e il paesaggio di queste regioni, creando anche aree di grande valore naturalistico e turistico. Le acque dell'Ionio sono ricche di biodiversità e rappresentano un elemento fondamentale per le attività marinare locali. La sua estensione e le caratteristiche rendono questo mare un elemento distintivo del sud Italia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bagna le coste della Puglia e della Calabria". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Bagna le coste della Puglia e della Calabria nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ionio

La soluzione associata alla definizione "Bagna le coste della Puglia e della Calabria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bagna le coste della Puglia e della Calabria" conferma che la soluzione 'Ionio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ionio

I Imola O Otranto N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bagna le coste della Puglia e della Calabria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ionio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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