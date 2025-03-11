Sforna molti dottori nei cruciverba: la soluzione è Università
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sforna molti dottori' è 'Università'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
UNIVERSITÀ
Hai risolto il cruciverba con Università? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Università.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Inzuppa molti dolciSe ne mangiano molti d estateSalvano da molti golLaurea molti ingegneriRicoperta di molti sassolini
Se ti sei imbattuto nella definizione "Sforna molti dottori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 10 lettere della soluzione Università:
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.