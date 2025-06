Segnala all autista quando cambiare nei cruciverba: la soluzione è Contagiri

CONTAGIRI

Perché la soluzione è Contagiri? Contagiri è uno strumento che indica al guidatore quando cambiare marcia, monitorando il regime del motore in giri al minuto. L’obiettivo è ottimizzare le prestazioni e ridurre consumi e usura del veicolo. In pratica, ti avvisa con un segnale quando è il momento migliore per passare alla marcia superiore, rendendo la guida più efficiente e piacevole.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

I Imola

R Roma

I Imola

