I documenti personali con o senza fotografia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I documenti personali con o senza fotografia' è 'Tessere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESSERE

Perché la soluzione è Tessere? Le tessere sono documenti personali che possono includere o meno una fotografia del titolare. Sono utilizzate per identificare e attestare l’identità di una persona in vari contesti, come l’accesso a servizi, il trasporto pubblico o l’attività lavorativa. La presenza di una fotografia permette di verificare visivamente l’identità, mentre l’assenza può richiedere altri mezzi di conferma. La loro funzione principale è garantire sicurezza e trasparenza nelle interazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I documenti personali con o senza fotografia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I documenti personali con o senza fotografia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tessere

Questa pagina è dedicata alla definizione "I documenti personali con o senza fotografia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I documenti personali con o senza fotografia" conferma che la soluzione 'Tessere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tessere

T Torino E Empoli S Savona S Savona E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I documenti personali con o senza fotografia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tessere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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