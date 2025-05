Zona del Bresciano rinomata per i vini nei cruciverba: la soluzione è Franciacorta

Home / Soluzioni Cruciverba / Zona del Bresciano rinomata per i vini

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Zona del Bresciano rinomata per i vini' è 'Franciacorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCIACORTA

Curiosità e Significato di "Franciacorta"

Vuoi sapere di più su Franciacorta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Franciacorta.

Perché la soluzione è Franciacorta? La Franciacorta è una regione vinicola situata in provincia di Brescia, in Lombardia, famosa per la produzione di spumanti di alta qualità, ottenuti attraverso il metodo classico. Questo territorio è caratterizzato da colline, vigneti e una tradizione vitivinicola che lo rende un punto di riferimento nel panorama enologico italiano.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Regione vinicola della LombardiaLa zona vinicola a sud del Lago d IseoVino tipico del BrescianoRegione francese rinomata per i viniÈ rinomata per i suoi viniRinomata zona vinicola del Pavese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Franciacorta

Stai cercando la risposta alla definizione "Zona del Bresciano rinomata per i vini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M Y D O A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEMAYO" DEMAYO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.