Vescichetta purulenta nei cruciverba: la soluzione è Ciste

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vescichetta purulenta' è 'Ciste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CISTE

Curiosità e Significato di Ciste

Approfondisci la parola di 5 lettere Ciste: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Vescichetta purulenta - Ciste

Come si scrive la soluzione Ciste

Hai davanti la definizione "Vescichetta purulenta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 5 lettere della soluzione Ciste:
C Como
I Imola
S Savona
T Torino
E Empoli

