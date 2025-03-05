Sbocciata

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sbocciata' è 'Fiorita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIORITA

Perché la soluzione è Fiorita? Quando un fiore si apre e mostra la sua bellezza, si dice che è sbocciato. Questo processo indica la fase in cui la pianta si sviluppa completamente, rivelando i petali colorati e profumati. La parola si collega al momento di massima fioritura, simbolo di rinascita e vitalità nel ciclo naturale. La natura ci insegna che ogni fiore, dopo aver sbocciato, continuerà a splendere fino al momento di appassire. La vita segue un ciclo di crescita e rinnovamento.

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Sbocciata nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fiorita

La soluzione associata alla definizione "Sbocciata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fiorita'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sbocciata
  • Risposta: FIORITA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: F______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
O Otranto
R Roma
I Imola
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Fiorita' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sbocciata". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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