Grosso automezzo per cassoni metallici

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Grosso automezzo per cassoni metallici' è 'Portacontainer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTACONTAINER

Perché la soluzione è Portacontainer? Il portacontainer rappresenta un grande veicolo progettato specificamente per il trasporto di cassoni metallici di grandi dimensioni. Questi mezzi sono caratterizzati da una struttura robusta e spaziosa, capace di contenere e proteggere grandi quantità di merci durante il viaggio. La loro progettazione permette di movimentare facilmente i contenitori tra porti, treni e camion, facilitando così il commercio internazionale. La loro presenza è fondamentale nelle operazioni di logistica globale, contribuendo all'efficienza del trasporto marittimo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosso automezzo per cassoni metallici". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Grosso automezzo per cassoni metallici nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Portacontainer

Se la definizione "Grosso automezzo per cassoni metallici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosso automezzo per cassoni metallici" conferma che la soluzione 'Portacontainer' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Portacontainer

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona I Imola N Napoli E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosso automezzo per cassoni metallici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portacontainer' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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