Grosso automezzo per cassoni metallici
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Grosso automezzo per cassoni metallici' è 'Portacontainer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTACONTAINER
Perché la soluzione è Portacontainer? Il portacontainer rappresenta un grande veicolo progettato specificamente per il trasporto di cassoni metallici di grandi dimensioni. Questi mezzi sono caratterizzati da una struttura robusta e spaziosa, capace di contenere e proteggere grandi quantità di merci durante il viaggio. La loro progettazione permette di movimentare facilmente i contenitori tra porti, treni e camion, facilitando così il commercio internazionale. La loro presenza è fondamentale nelle operazioni di logistica globale, contribuendo all'efficienza del trasporto marittimo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosso automezzo per cassoni metallici". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Grosso automezzo per cassoni metallici nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Portacontainer
Se la definizione "Grosso automezzo per cassoni metallici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosso automezzo per cassoni metallici" conferma che la soluzione 'Portacontainer' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Portacontainer
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosso automezzo per cassoni metallici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portacontainer' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Potente autoarticolatoLo sono le navi che trasportano grandi casseTipo di nave mercantileGrosso cetaceoIl felino più grossoPezzo grosso dell industriaGrosso modo all incircaGrosso martello
O R P A E