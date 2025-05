Fiori originari del Giappone nei cruciverba: la soluzione è Camelie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fiori originari del Giappone' è 'Camelie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMELIE

Curiosità e Significato di "Camelie"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Camelie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Le camelie sono fiori originari del Giappone, apprezzati per i loro petali eleganti e i colori vivaci. Crescono in climi temperati e sono molto diffuse anche in altre parti del mondo come piante ornamentali, simbolo di bellezza e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione: Camelie

La definizione "Fiori originari del Giappone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

I Imola

E Empoli

