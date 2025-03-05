Divisa secondo la destinazione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Divisa secondo la destinazione' è 'Smistata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMISTATA

Perché la soluzione è Smistata? La voce smistata si riferisce a un elemento che viene distribuito o assegnato in base alla sua destinazione, seguendo un criterio preciso di separazione. Questa suddivisione permette di indirizzare correttamente le diverse parti o categorie verso specifici obiettivi o destinatari. La gestione di una voce smistata richiede una pianificazione accurata per garantire che ogni elemento raggiunga il proprio scopo finale senza confusione o sovrapposizioni. La corretta attribuzione di questa voce è essenziale per un funzionamento efficiente di processi organizzativi o logistici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Divisa secondo la destinazione". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Divisa secondo la destinazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Smistata

In presenza della definizione "Divisa secondo la destinazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Divisa secondo la destinazione" conferma che la soluzione 'Smistata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Smistata

S Savona M Milano I Imola S Savona T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Divisa secondo la destinazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Smistata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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