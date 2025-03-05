Distrutte al suolo

SOLUZIONE: RASE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Distrutte al suolo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distrutte al suolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rase? Le strutture che sono state abbattute o eliminate completamente dal terreno rappresentano un esempio di ciò che si intende con il termine. Quando edifici o manufatti vengono demoliti e non rimangono più tracce visibili, si può parlare di un intervento che ha portato alla loro distruzione totale. Questo processo può avvenire per vari motivi, come ristrutturazioni, calamità o decisioni urbanistiche. La rimozione completa di ciò che era presente sul sito è spesso necessaria per nuovi progetti o per motivi di sicurezza.

La soluzione associata alla definizione "Distrutte al suolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distrutte al suolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rase:

R Roma A Ancona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distrutte al suolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

