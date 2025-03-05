Camminare come la rana

SOLUZIONE: SALTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Camminare come la rana" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Camminare come la rana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Saltare? Il movimento descritto implica un salto rapido e vigoroso, simile a quello di una rana. Questo tipo di passo si caratterizza per una spinta potente che permette di superare ostacoli o raggiungere velocemente una destinazione. È un gesto che si associa spesso a salti improvvisi, energetici e brevi, che richiedono forza e coordinazione. La parola che meglio rappresenta questo modo di muoversi è quella che indica il compiere un salto.

Per risolvere la definizione "Camminare come la rana", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Camminare come la rana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Saltare:

S Savona A Ancona L Livorno T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Camminare come la rana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

