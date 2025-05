Cala all imbrunire nei cruciverba: la soluzione è Sera

SERA

Curiosità e Significato di "Sera"

Approfondisci la parola di 4 lettere Sera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La parola sera indica il periodo della giornata che segue il tramonto del sole e precede la notte. È caratterizzata da un graduale abbassarsi della luce e dall'arrivo dell'oscurità, spesso associata a momenti di relax e socializzazione. La sera è quindi un momento di transizione, in cui le attività quotidiane si placano e le persone si preparano per la notte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dopo il tramontoA essa sono riservati gli abiti scuriS era sì senza apostrofoCala ogni giornoCala sulle vetrineTermina quando cala il sipario

Come si scrive la soluzione: Sera

S Savona

E Empoli

R Roma

A Ancona

