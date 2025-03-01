La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi' è 'Donzelletta'.

SOLUZIONE: DONZELLETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Donzelletta? Donzelletta è il termine che indica una giovane donna che si presenta al tramonto del giorno, spesso protagonista di poesie e opere letterarie. Nel celebre componimento di Leopardi, la figura rappresenta un'immagine di dolcezza e mistero che si manifesta al crepuscolo, evocando sensazioni di nostalgia e serenità. La presenza di questa figura aggiunge un tocco di delicatezza e poesia alla scena, simbolo di giovinezza e sogno.

La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Donzelletta

Questa pagina è dedicata alla definizione "La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Donzelletta:

D Domodossola O Otranto N Napoli Z Zara E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La ragazza che vien in sul calar del sole di Leopardi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

